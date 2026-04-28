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Polizei Braunschweig

POL-BS: Folgenschwere Trunkenheitsfahrt am Nachmittag

Braunschweig (ots)

Cyriaksring, 24.04.2026, 14.50 Uhr

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Vergangenen Freitagnachmittag kam es auf dem Cyriaksring zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-Jähriger aus Braunschweig fuhr mit seinem Hyundai in Richtung stadtauswärts, als er den Fahrstreifen wechseln wollte. Hierbei übersah er einen 32-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der 32-Jährige nach rechts gedrängt und kollidierte daraufhin mit einem geparkten Transporter. Aufgrund dieser Kollision fiel der 32-Jährige von seiner Maschine. Das Motorrad schlitterte daraufhin gegen einen Skoda. Durch den Zusammenprall wurde der Skoda gegen einen Seat geschoben. Bei der Kontrolle des 61-jährigen Autofahrers aus Braunschweig stellte sich heraus, dass dieser alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Dazu wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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