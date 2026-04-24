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Polizei Braunschweig

POL-BS: "Fit mit dem Pedelec" - Pedelec-Kurse für Seniorinnen und Senioren

Braunschweig (ots)

Die Verkehrswacht Braunschweig und die Verkehrssicherheitsberater der Polizei bieten aufgrund der Gefahren, die sich aus den höheren Geschwindigkeiten und der Masse des Pedelecs ergeben, Fahrsicherheitstrainings an.

Das Kursangebot richtet sich insbesondere an Senioren, die über 65 Jahre alt sind. Der 3,5 - stündige Kurs umfasst eine theoretische Einweisung und praktische Inhalte im Schonraum für alle, die sich mit dem Pedelec vertraut machen wollen.

Die Trainings finden in der Jugendverkehrsschule I, Ortwinstraße 4, statt. Hierfür stehen eine begrenzte Anzahl von Leih-Pedelecs für das Training zur Verfügung - nur ein Fahrradhelm ist Voraussetzung für die Teilnahme.

Für die folgenden Termine ist eine Anmeldung ab sofort möglich: 18. Mai, 01. Juni, 17. August, 14. September 2026, jeweils von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr.

Die Anmeldung sowie die Einnahme eines kleinen Unkostenbeitrags erfolgt über die Verkehrswacht Braunschweig unter 0531 3907222 oder verkehrswacht.braunschweig@t-online.de.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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