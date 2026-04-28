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Polizei Braunschweig

POL-BS: Bedrohung mit Messer

Braunschweig (ots)

Hagenbrücke, 27.04.2026, 14:50 Uhr

Täter wird durch Polizei festgenommen

Am Montagnachmittag kam es in der Innenstadt zu einer Bedrohung mit einem Messer zum Nachteil einer 34-jährigen Passantin. Ein 37-Jähriger bedrohte sie unter anderem damit, indem er sein mitgeführtes Messer in den Mund nahm und mit der Zunge ableckte. Anschließend ging er weiter auf sie zu und bedrohte sie ebenfalls mit Worten. Das Messer hatte der Mann zuvor wieder eingesteckt. Die 34-Jährige konnte Abstand nehmen und die Polizei informieren. Unter Androhung des Schusswaffengebrauches durch die eingesetzten Beamten konnte der 37-Jährige zu Boden gesprochen werden. Anschließend gelang es den Polizeikräften diesen verletzungsfrei am Boden zu fixieren und ihm Handfesseln anzulegen. Das Messer wurde neben dem 37-Jährigen auf dem Boden aufgefunden und beschlagnahmt. Während des Einsatzes kam es zu keiner Gefährdung von Unbeteiligten. Nach einer Begutachtung durch den sozialpsychiatrischen Dienst wurde der 37-Jährige in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung und ein Verstoß gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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