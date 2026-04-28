Polizei Braunschweig

POL-BS: Mann mit Schusswaffe bedroht Feuerwehrleute

Braunschweig (ots)

BS, Feuerwehrstraße

27.04.26, 07.30 Uhr

Gestern Morgen meldete sich die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Braunschweig bei der Polizei. Ein Mann habe gegen 07.30 Uhr unberechtigt das Gelände der Feuerwehr-Hauptwache betreten. Auf Ansprache habe der Mann eine Schusswaffe gezogen und die Angehörigen der Feuerwehr bedroht und auch einen Schuss aus der Waffe abgegeben. Anschließend habe sich der Mann auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt entfernt.

Unverzüglich wurden umfangreiche Maßnahmen initiiert, um eine anhand des beschriebenen Vorfalls vorliegende Gefährdung von Personen zu minimieren. Im Rahmen einer intensiven Fahndung konnte die flüchtige Person nicht mehr festgestellt werden.

Auf dem Feuerwehrgelände konnten Spuren und Beweismittel gesichert werden, die zweifelsfrei darauf schließen lassen, dass es sich bei der verwendeten Waffe um eine Schreckschusspistole gehandelt hat. Anhand von Zeugenaussagen und nach Bewertung aller Tatsachen wurde nicht von einer andauernden Gefährdungslage ausgegangen.

Trotzdem wurden in engem Austausch mit der Feuerwehr Maßnahmen getroffen, die zum Schutz aller Feuerwehrbediensteten beitragen.

Die Ermittlungen, nach der Einleitung von Strafverfahren wegen Bedrohung, Hausfriedensbruch und Verstoßes gegen das Waffengesetz, dauern an.

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