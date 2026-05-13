Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Hönigdieb schlägt zu

Nicht unbemerkt blieb der Diebstahl in der Nacht von Montag auf Dienstag bei Uhingen.

Ulm (ots)

Mittlerweile über zwei Jahre ist es nun her, dass ein Honigdieb sein Unwesen in Uhingen getrieben hatte (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5742843 ). Zu einer Täterermittlung kam es in diesem Fall nicht. Wie die Polizei nun mitteilt, wurde der Verkaufsstand in der Hattenhofer Straße erneut von einem Dieb aufgesucht. Offenbar gingen bei dem Unbekannten die Vorräte zu Neige und er schlug in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder zu. Um 20 Uhr sei noch alles in Ordnung gewesen, so der 33-Jährige gegenüber der Polizei. Als er aber am Dienstagfrüh gegen 6 Uhr durch Hundegebell aus dem Schlaf gerissen wurde, schaute der Standbetreiber sofort nach. Er konnte noch ein schwarzes Auto wegfahren sehen, so der Zeuge weiter. Bei der sofortigen Nachschau an seinem Verkaufsstand stellte der 33-Jährige offenbar Hebelspuren an der fest montierten und abgeschlossenen Geldkasse fest. Womöglich wurde der Täter durch den bellenden Hund und den aufgeschreckten Standbetreiber gestört und ließ deshalb von seinem weiteren Vorhaben ab. Allerdings schnappte er sich vor dem Davonrasen mehrere Gläser mit Honig im Wert von rund 150 Euro. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem hungrigen Dieb. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07161/9381-0 entgegen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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