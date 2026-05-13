Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - "Rechts vor Links" nicht beachtet

Am Dienstag stießen an einer Kreuzung in Eislingen/Fils zwei Fahrzeuge zusammen. Dabei entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

Ulm (ots)

Um 8.25 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem Skoda und eine 42-Jährige mit ihrem Audi SUV in Innenstadt unterwegs. Der Skodafahrer fuhr in der Zeppelinstraße. Auf Höhe der Kreuzung Friedhofstraße gilt die Regel "Rechts vor Links". Der 57-Jährige achtete wohl nicht auf die Vorfahrt der Audi-Fahrerin. Die Frau war in der Friedhofstraße und kam von rechts. Die Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurde die 42-Jährige sowie ihre Beifahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen vorsorglich in eine Klinik. Der mutmaßliche Unfallverursacher hatte Glück und blieb unverletzt. Die Polizei Eislingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Audi auf rund 20.000 Euro, den am Skoda auf ca. 5.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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