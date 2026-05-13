Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ablenkung führt zu Unfall

Am Dienstag kam es in Ulm zu einen Auffahrunfall. Zwei Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Kurz nach 10 Uhr fuhr der 31-jährige Fahrer eines Mercedes auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Eselsberg. Vor ihm war ein 22-Jähriger mit einem Klein-Lkw unterwegs. Der musste verkehrsbedingt anhalten. Das erkannte der Mercedesfahrer zu spät und stieß in das Heck des Opel Vivaro. Wie der 31-Jährige später der Polizei berichtete, war er durch sein Multimediasystem im Fahrzeug kurz abgelenkt. Als er wieder nach vorne schaute, war es zu spät. Durch den Aufprall zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Den Schaden an den fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei Ulm auf jeweils 1.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache von Unfällen sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten. Und halten Sie bitte Abstand.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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