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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Fischwilderei
Bereits am Sonntag sollen vier Männer in Blaubeuren illegal geangelt haben.

Ulm (ots)

Ein Zeuge beobachtete gegen 17 Uhr vier Personen, die an der Aach mit Schnüren angelten. Als sie den Zeugen erblickten, flüchteten die Männer in ihrem Auto mit Reutlinger Kennzeichen. Das hatte sich der Zeuge notiert. Im Gepäck hatten sie wohl vier illegal gefischte Forellen. Der Sachverhalt wurde der Polizei dann nachträglich zur Anzeige gebracht. Der Polizeiposten Blaubeuren hat die Ermittlungen wegen Fischwilderei aufgenommen.

+++++++ 0897182 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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