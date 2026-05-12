Ulm (ots) - Um 8.25 Uhr fuhr ein 53-Jähiger mit seinem Skoda in der Zeppelinstraße in Richtung Albstraße. An der Einmündung zur Friedhofstraße fuhr er in die Kreuzung ein. Von rechts kam eine 42-Jährige mit ihrem Audi. Die hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Die 42-Jährige und ihre 9-jährige ...

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