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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei sorgt für Sicherheit
Am Dienstag führte die Polizei in der Ulmer Innenstadt Verkehrskontrollen durch.

Ulm (ots)

In der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.20 Uhr kontrollierte die Polizei Ulm den Verkehr in der Neue Straße auf Höhe des Rathauses. Das Augenmerk legte sie dabei besonders auf nicht angegurtete oder telefonierende Verkehrsteilnehmer. Insgesamt stellten die Beamten 8 Gurtverstöße und 17 Handyverstöße fest. Die meisten Betroffenen zeigten sich einsichtig für die Kontrollen.

++++0897288

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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