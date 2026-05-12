Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Rechts vor Links

Am Dienstag missachtete ein Skoda-Fahrer in Eislingen die Vorfahrt einer Audi-Fahrerin.

Ulm (ots)

Um 8.25 Uhr fuhr ein 53-Jähiger mit seinem Skoda in der Zeppelinstraße in Richtung Albstraße. An der Einmündung zur Friedhofstraße fuhr er in die Kreuzung ein. Von rechts kam eine 42-Jährige mit ihrem Audi. Die hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Die 42-Jährige und ihre 9-jährige Tochter erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide kamen vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Eislingen (Tel. 07161/8510) nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Skoda auf 5.000 Euro, den am Audi auf 20.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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