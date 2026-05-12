Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beim Wenden mit Straßenbahn kollidiert

Am Dienstag erlitt eine Autofahrerin in Ulm leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 8.15 Uhr war eine Autofahrerin in der Albert-Einstein-Allee in Richtung Uniklinikum Ulm unterwegs. Die 29-Jährige wollte an der Einmündung zur Staudingerstraße wenden. Dabei übersah die Seat-Fahrerin eine von hinten herannahende Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. Die Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der 50-jährige Fahrer der Straßenbahn blieb ebenso wie die etwa 70 Fahrgäste unverletzt. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am Seat beträgt rund 15.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn konnte die Fahrt fortsetzen. Der Schaden dürfte hier etwa 50.000 Euro betragen.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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