PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: E-Scooter Fahrer stürzt betrunken

Neuwied (ots)

Im Rahmen der Streife fiel den eingesetzten Beamten am 30.08.2025 gegen 02:05 Uhr ein E-Scooter-Fahrer in der Engerser Landstraße in Neuwied auf. Der 35-jährige Fahrer bog dann in die Straße "Im Elm" ab und stürzte mit seinem E-Scooter zu Boden, wodurch er sich Verletzungen im Gesicht zuzog. Bei der anschließenden Kontrolle konnte beim Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch feststellt werden, was durch einen durchgeführten Atemalkoholtest vor Ort bestätigt werden konnte. Zusätzlich war der mitgeführte E-Scooter nicht versichert. Dem BS wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631-878-0
Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 10:06

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

    Neuwied (ots) - Am 29.08.2025 gegen 13:30 Uhr kam es in der Langendorfer Straße in Neuwied zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem 23-jährigen Motorradfahrer und einem 19-jährigen Fahrer eines schwarzen Kleinwagens. Beim Sturz des Motorradfahrers fiel dieser noch gegen einen dort geparkten PKW. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer leicht am rechten ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 20:16

    POL-PDNR: Zeugen gesucht - Sachbeschädigung an PKW

    Betzdorf (ots) - Der Polizei wurde am heutigen Tag gemeldet, dass in der letzten Nacht (29.08.2025) gegen 03:30h ein geparktes Fahrzeug in der Hellerstraße Höhe Rathaus durch einen massiven Gegenstand an der Motorhaube beschädigt wurde. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Betzdorf darum, dass sich etwaige Zeugen bei hiesiger Dienststelle melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizei ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 19:03

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

    Unkel (ots) - In der Nacht von Donnerstag, dem 28.08.2025 , auf Freitag, dem 29.08.2025, kam es in der Lohbergstraße in Unkel zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein dort geparkter Pkw beschädigt wurde. Der Verursacher beging Unfallflucht. Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Linz zu richten Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: 02644/943-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren