Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Neuwied (ots)

Am 29.08.2025 gegen 13:30 Uhr kam es in der Langendorfer Straße in Neuwied zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem 23-jährigen Motorradfahrer und einem 19-jährigen Fahrer eines schwarzen Kleinwagens. Beim Sturz des Motorradfahrers fiel dieser noch gegen einen dort geparkten PKW. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer leicht am rechten Bein verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631-878-0
Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

PHK Schmidt

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

