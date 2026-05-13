Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Polizei Dein Freund und Helfer

Am Dienstag flexte die Polizei in Laupheim ein Fahrradschloss auf.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr meldete sich 27-Jähriger bei der Polizei und wusste nicht weiter. Er hatte sein Rennrad für ein paar Tage am Laupheimer Westbahnhof abgestellt. Gesichert war es mit einem massiven Kettenschloss. Ein Unbekannter hatte eine klebrige Substanz in das Schloss eingebracht und der Schlüssel ließ sich nicht mehr einführen. Nachdem klar war, dass das Rennrad auch wirklich dem 27-Jährigen gehörte, begaben sich die Polizisten zur nahegelegenen Straßenmeisterei. Unbürokratisch liehen sie sich einen Akku Winkelschleifer aus. Damit flexten sie dann das massive Schloss auf. Kurze Zeit später konnte der 27-Jährige zufrieden seine Heimreise mit dem Rennrad antreten.

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