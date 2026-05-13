Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall

Am Dienstag fuhr der Verursacher einfach weiter.

Ulm (ots)

Gegen 15.40 Uhr fuhr die 20-Jährige mit ihrem Subaru von Schemmerhofen in Richtung Äpfingen. Auf Höhe der Brücke über die Bahngleise kam ein unbekanntes Auto auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Das überholte gerade einen Laster. Um einen Unfall zu vermeiden, bremste die Subaru Fahrerin stark ab und wich nach rechts aus. Dabei streifte sie an einer Leitplanke entlang. Am Subaru entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Den Unfallverursacher interessierte das nicht weiter und er flüchtete von der Unfallstelle. Dabei soll es sich um einen roten SUV gehandelt haben. Zeugen die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Laupheim unter Tel. 07392/96300.

+++++++ 0901242 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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