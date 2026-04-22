Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Segelflugschule - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

In der Zeit zwischen Montag, den 20.04.2026, 17:00 Uhr, und Dienstag, den 21.04.2026, 09:10 Uhr, kam es an der Straße "Am Flugplatz" in Haren zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Segelflugschule. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

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