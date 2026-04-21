Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - 13-Jährige auf dem Schulweg von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Am Freitag, den 17.04.2026, wurde gegen 07:30 Uhr ein 13-jähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule in der Rheiner Straße in Richtung Ortskern von einem Hund gebissen. Das Mädchen war mit ihrem Fahrrad unterwegs, als ihr auf Höhe der Einmündung zur Meisenstraße ein angeleinter Hund entgegensprang und sie in den Oberschenkel biss, wodurch sie leicht verletzt wurde. Der Hundehalter setzte seinen Weg fort, ohne den Vorfall zu melden und sich um das Mädchen zu kümmern.

Nach Angaben des Opfers handelte es sich um einen größeren Hund mit grauem, glattem Fell, der von einem etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann geführt wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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