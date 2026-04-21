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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Fahrrad der Marke "Bulls" sichergestellt - Eigentümer gesucht

POL-EL: Meppen - Fahrrad der Marke "Bulls" sichergestellt - Eigentümer gesucht
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Meppen (ots)

Am Sonntag, den 1. März 2026, stellte die Polizei gegen 13:00 Uhr in der Hasestraße in Meppen vor dem Lokal "Täglich" ein Fahrrad der Marke "Bulls" sicher (siehe Foto). Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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