POL-EL: Meppen - Fahrrad der Marke "Bulls" sichergestellt - Eigentümer gesucht

Meppen (ots) - Gestern kam es in der Zeit zwischen 16:20 Uhr und 16:45 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Straße Schullendamm zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Opel Mokka X war dort ordnungsgemäß abgestellt. Als der Fahrzeughalter zu seinem Opel zurückkehrte, stellte er mehrere Lackkratzer am rechten Radkasten fest. Die Höhe des Sachschadens ist bisher ...

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