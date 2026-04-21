Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht in der Nähe vom Marien Hospital - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am 13. April 2026 kam es zwischen 15:10 Uhr und 15:50 Uhr in der Straße "Hauptkanal rechts" bei dem Marien Hospital zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Mann parkte seinen grauen VW Golf dort in einer Parkbucht. Als er zu seinem VW zurückkehrte, stellte er Dellen an der Fahrzeugfront fest. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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