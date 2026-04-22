Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad - eine Person schwer verletzt

Lähden (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 21.04.2026, kam es gegen 16:40 Uhr auf der Straße Westermoor in Lähden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer die Straße in Richtung Herzlake und beabsichtigte in Höhe der Einmündung Clemenskoppel zu wenden. Zeitgleich setzte ein nachfolgender 67-jähriger Fahrer eines VW Tiguan zum Überholen an.

Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Pkw. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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