PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Montagnachmittag, den 20.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz der ehemaligen Postbank an der Bahnhofstraße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten VW Polo. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 09:50

    POL-EL: Lähden - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad - eine Person schwer verletzt

    Lähden (ots) - Am Dienstagnachmittag, den 21.04.2026, kam es gegen 16:40 Uhr auf der Straße Westermoor in Lähden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer die Straße in Richtung Herzlake und beabsichtigte in Höhe der Einmündung Clemenskoppel zu wenden. Zeitgleich setzte ein ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 15:35

    POL-EL: Spelle - 13-Jährige auf dem Schulweg von Hund gebissen - Zeugen gesucht

    Spelle (ots) - Am Freitag, den 17.04.2026, wurde gegen 07:30 Uhr ein 13-jähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule in der Rheiner Straße in Richtung Ortskern von einem Hund gebissen. Das Mädchen war mit ihrem Fahrrad unterwegs, als ihr auf Höhe der Einmündung zur Meisenstraße ein angeleinter Hund entgegensprang und sie in den Oberschenkel biss, wodurch sie leicht ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 13:57

    POL-EL: A31 - LKW kommt von Fahrbahn ab und sorgt für Vollsperrung

    A31 (ots) - Gestern kam es gegen 11:50 Uhr auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden (km 116,200), zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann befuhr mit seinem Lkw den Hauptfahrstreifen innerhalb eines Baustellenbereichs und kam vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam anschließend in der Berme zum Stillstand. Dabei blieb der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren