Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Montagnachmittag, den 20.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz der ehemaligen Postbank an der Bahnhofstraße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten VW Polo. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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