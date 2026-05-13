Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Vorfahrt genommen

Am Dienstag kam es in Heidenheim a.d. Brenz zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos.

Ulm (ots)

Kurz nach 9.15 Uhr war ein 82-Jähriger mit seinem Opel in der Wagnerstraße unterwegs. Der Senior kam aus Richtung Schloßstraße und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Clichystraße abbiegen. In der war bereits eine 55-Jährige mit ihrem Ford unterwegs und fuhr in Richtung Eugen-Jaekle-Platz. Dabei achtete der Senior wohl nicht auf die Vorfahrt der 55-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den fahrbreiten Autos auf insgesamt ca. 7.000 Euro.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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