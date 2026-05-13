Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Auf die Gegenfahrbahn geraten

Mit glimpflichen Verletzungen endete am Dienstag ein Unfall bei Heroldstatt.

Ulm (ots)

Gegen 8.20 Uhr fuhr die 27-Jährige mit ihrem VW Caddy zwischen Heroldstatt und Laichingen auf der L230. Wohl aufgrund Unachtsamkeit kam sie auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich kam ihr ein anderer VW Caddy entgegen. Dessen 33-jährige Fahrerin machte geistesgegenwärtig ein Ausweichmanöver. Dabei verlor die 33-Jährige die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Straße ab. Am dortigen Hang überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach am Fahrbahnrand liegen. Zu einer Kollision mit der Unfallverursacherin kam es nicht. Die 33-Jährige und ihre 62-jährige Beifahrerin erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der total beschädigte VW Caddy musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

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