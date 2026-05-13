Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - "Mundraub" im Supermarkt

Am vergangenen Freitag bediente sich ein 53-Jähriger in einem Geschäft in Ulm. Das blieb nicht ohne Folgen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der Mann gegen 12.15 Uhr in einem Geschäft am Münsterplatz auf. Der Mann wurde von einem Mitarbeiter der Filiale beobachtet, wie er ein Glas mit eingelegtem Gemüse öffnete und daraus aß. Der Hunger schien wohl so groß gewesen zu sein und das noch vor der Kasse beim eigentlichen Bezahlen. Da der Mann im Laden bekannt und dort bereits mehrfach aufgefallen war, wurde die Polizei hinzugezogen. In deren Beisein wurde ein schriftliches Hausverbot ausgesprochen. Die kleine Speise bezahlte der 53-jährige Wohnsitzlose und zog nach seiner Personalienfeststellung weiter.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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