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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 44-Jähriger ohne Ticket zeigt sich kooperativ - 46-Jährige uneinsichtig, bedroht, beleidigt, leistet Widerstand

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 4. Mai 2026 kontrollierte eine Zugbegleiterin in einem Intercity-Express die Fahrscheine der Reisenden. Der relevante Zug befand sich auf der Fahrt von Berlin nach Köln. Um 00:50 Uhr sprach sie eine 46-Jährige und einen 44-Jährigen an. Beide Personen konnten kein für die Fahrt erforderliches Zugticket vorweisen. Demnach informierte die Kontrolleurin die Bundespolizei. Verständigte Einsatzkräfte waren mit Einfahrt des Expresses an dessen Ankunftsbahnsteig am Hauptbahnhof Magdeburg und nahmen sich dem Sachverhalt unverzüglich an. Durch den Triebfahrzeugführer wurde die Weiterfahrt mit jenem Zug untersagt. Der 44-Jährige händigte den Bundespolizisten einen irländischen Reisepass aus. Die 46-Jährige verhielt sich uneinsichtig, wollte den Zug nicht freiwillig verlassen, händigte kein Ausweisdokument aus und musste mit Zwang aus dem Express begleitet werden. Auf dem Bahnsteig folgten ihrerseits Drohungen gegenüber den Einsatzkräften. Die Frau musste gefesselt werden. Während ihrer Durchsuchung leistete die irische Staatsangehörige Widerstand und musste zu Boden gebracht werden. Auf dem Weg in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg beleidigte sie die handelnden Beamten. Der 44-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen. Die 46-Jährige eine Anzeige wegen selbigen Vergehens, plus Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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