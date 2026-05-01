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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg informiert zum Fußballspiel 1. FC Magdeburg gegen Hertha BSC

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 3. Mai 2026 findet um 13:30 Uhr in der Landeshauptstadt Magdeburg die Fußballbegegnung der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hertha BSC in der AVNET-Arena statt. Zur Unterstützung ihrer Mannschaften werden zahlreiche Fans erwartet, wovon viele die Bahn zur An- und Abreise nutzen werden. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizei daher verstärkt im Einsatz sein, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und die Rahmenbedingungen für eine fanfreundliche, friedliche und sichere An- und Abreise zum Spiel zu ermöglichen. Dementsprechend wird es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Magdeburg im Zeitraum von circa 09:30 Uhr - 12:30 Uhr sowie von circa 16:00 Uhr - 20:00 Uhr zu einer sehr starken Frequentierung der Züge, insbesondere auf der Strecke zwischen Berlin und Magdeburg sowie am Hauptbahnhof Magdeburg und Haltepunkt Herrenkrug, kommen. Die Bundespolizei bittet alle betroffenen Nutzerinnen und Nutzern der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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