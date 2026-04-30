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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei 24-Jährigem

Biederitz (ots)

Am Mittwoch, den 29. April 2026 um 19:38 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Biederitz einen 24-jährigen Mann. Bei der Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei stellte sich jedoch heraus, dass nach dem Deutschen von der Staatsanwaltschaft Stendal per Haftbefehl gesucht wird. Demnach wurde er im August 2025 vom Landgericht Stendal wegen gemeinschaftlichen Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Da sich der Gesuchte bislang nicht auf die ihm ergangene Ladung zum Strafantritt stellte, erging im April 2026 der in Rede stehende Haftbefehl. Diesen eröffnetem ihm die Beamten, nahmen ihn fest und mit auf die Dienststelle am Hauptbahnhof Magdeburg. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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