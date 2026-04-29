Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Baumaterialien im Wert von circa 25.000 Euro

Warmsdorf (ots)

Am Sonntag, den 26. April 2026 informierte die Notfallleitstelle der Bahn in Leipzig um 18:51 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen Diebstahl diverser Aluminiumbauteile. Das Material befand sich auf einer Baustelle am Bahnübergang Warmsdorf und sollte dort verbaut werden. Der verständigte Notfallmanager der Deutschen Bahn und Bundespolizisten begaben sich umgehend zum Tatort. Die bisher unbekannten Täter entwendeten die einzelnen Alumodule von den Paletten und transportierten anschließend das, in Summe circa zwei Tonnen schwere, Diebesgut ab. Im Zuge der Tatausübung kippten zwei der beladenen Europaletten um und beschädigten den Pfosten eines Bahnsignals. Die Einsatzkräfte fertigten Fotos vom Tatort und dem Nahbereich. Die Schadenssumme muss nach derzeitigen Erkenntnissen auf circa 25.000 Euro beziffert werden. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat am 26. April 2026 im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr verdächtige Personen- und Fahrzeugbewegungen im Bereich des Bahnüberganges Warmsdorf wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Wurde jemandem eine große Menge Aluminium zum Ankauf angeboten oder sind Lagerstätten von gegebenenfalls Diebesgut im privaten Bereich bekannt? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

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