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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt 48-Jährigen, der mit Haftbefehl gesucht wird

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 27. April 2026 um 14:15 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Mann am Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Berlin per Haftbefehl nach dem 48-Jährigen sucht. Wegen Diebstahls verurteilt ihn das Amtsgericht Tiergarten im September 2025 zu sechs Monaten Freiheitsstrafe. Da sich der Gesuchte bislang verborgen hielt, erließ die Staatsanwaltschaft Berlin im April 2026 den in Rede stehenden Haftbefehl. Die Beamten eröffneten dem lettischen Staatsangehörigen diesen, nahmen ihn fest und mit in die Dienststelle der Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Verurteilte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er noch fünf Monate zu verbringen hat. Abschließend wurde die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls unterrichtet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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