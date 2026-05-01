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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 33-Jähriger achtet nicht auf sein Gepäck und muss 10 Tage in Haft

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 30. April 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 14:40 Uhr einen Mann am Hauptbahnhof Halle (Saale), der sein Gepäck in der Straßenbahnunterführung unbeaufsichtigt stehen gelassen hatte. Die Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig. Demnach wurde der Deutsche wegen Bedrohung durch das Amtsgericht Leipzig im Oktober 2025 zu ursprünglich 160 Euro Geldstrafe oder 20 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da der Gesuchte die offene Forderung bisher nicht beglichen hatte und unbekannten Aufenthaltes war, wurde vor 10 Tagen der Haftbefehl erlassen. Diesen eröffneten ihm die Bundespolizisten, nahmen ihn fest und mit in die Diensträume am Hauptbahnhof Halle (Saale). Die geforderten 160 Euro konnte der 33-Jährige nicht begleichen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er die kommenden 10 Tage seine Freiheitsstrafe verbüßt. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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