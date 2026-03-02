PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Herxheim a.B.) Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 27.02.2026, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Raiffeisenstraße in Herxheim am Berg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der Fahrer eines Audi A4 befuhr die Straße Im Eulengeschrei und wollte an der Kreuzung nach links in die Raiffeisenstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtberechtigte Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Kollision stürzten die Motorradfahrerin und ihr Sozius. Beide wurde leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Abklärung durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro. Das Motorrad der Marke Piaggio war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 09:23

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) Ford beschädigt und geflüchtet

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 27.02.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim zu einer Verkehrsun-fallflucht. Der Geschädigte hatte seinen Ford Transit, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Eine bislang unbekannte Fahrerin eins Skoda befuhr die Weinstraße Süd in Fahrtrichtung Wachenheim und touchierte beim Vorbeifahren das abgestellte Fahrzeug seitlich. An dem Ford Transit entstand ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 07:51

    POL-PDNW: Mülleimerbrände

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 28.02.2026 gegen 05:45 Uhr meldete eine Zeugin mehrere Mülleimerbrände in der Martin-Luther-Straße. Die aufmerksame Zeugin konnte zwei junge Männer bei der Tat beobachten und eine gute Personenbeschreibung abgeben, sodass es den Streifen im Rahmen der Fahndung gelang einen der Männer zu stellen. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Tatverdächtigen den Inhalt von zwei Mülleimern in Brand steckten, wodurch diese ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 07:50

    POL-PDNW: Taschendiebstahl

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Nachmittag des 28.02.2026 kam es in der Fußgängerzone zu einem Taschendiebstahl. Hier entwendeten unbekannte Täter den Geldbeutel der 81-jährigen Geschädigten aus deren Rucksack. Die Tat wurde durch die Geschädigte erst im Nachgang festgestellt, weshalb der genaue Tatort nicht bekannt ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. Beachten Sie bitte auch die Tipps ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren