Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Herxheim a.B.) Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall
BAD DÜRKHEIM (ots)
Am 27.02.2026, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Raiffeisenstraße in Herxheim am Berg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.
Der Fahrer eines Audi A4 befuhr die Straße Im Eulengeschrei und wollte an der Kreuzung nach links in die Raiffeisenstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtberechtigte Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Durch die Kollision stürzten die Motorradfahrerin und ihr Sozius. Beide wurde leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Abklärung durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht.
An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro. Das Motorrad der Marke Piaggio war nicht mehr fahrbereit.
