Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Rücksichtsloser Sattelzugfahrer nötigt bei Überholmanövern mehrere Pkw und einen Lkw zu Ausweichmanövern in die Grünstreifen.

Ulm (ots)

Am gestrigen Mittwochabend war ein 40-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der B 312 aus Fahrtrichtung Uttenweiler her kommend in Richtung Biberach unterwegs.

Aus bislang ungeklärten Gründen scherte sich der Fahrer dieses Sattelzuges während seiner Fahrt weder um andere Verkehrsteilnehmer noch um geltende Vorschriften im Straßenverkehr.

Gegen 19.15 Uhr fuhr er einem voraussfahrenden Pkw bei gleichzeitiger Überscheitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für Lkw so dicht auf, dass es dem Pkw-Lenker "dezent unwohl" wurde.

Der Sattelzuglenker setzte dann auf Höhe der Burrengaststätte zu einem ersten Überholmanöver an; der überholte Pkw-Lenker musste daraufhin leicht Abbremsen, um dem Sattelzug ein Einscheren zu ermöglichen.

In der nächsten langgezogenen Rechtskurve setzte der besagte Sattelzug trotz erkennbarem Gegenverkehr zum nächsten Überholmanöver eines weiteren Autos an.

Die zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr, ein Auto und ein Sattelzug, mussten, wie auch das überholte Auto, jeweils in den Grünstreifen neben der Fahrbahn ausweichen, um einen drohenden schweren Frontalunfall zu vermeiden.

Der überholende Sattelzuglenker brauste zwischen den zum Fahrbahnrand ausweichenden Fahrzeugen durch und setzte seine Fahrt unbeirrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Biberach fort.

Auf Höhe der Abfahrt nach Rißegg konnte er von einer Polizeistreife gestoppt werden.

Die Verständigung mit dem aus einer zentralasiatischen Republik stammenden Lkw-Fahrers gestaltete sich aufgrund sprachlicher Barrieren schwierig. Die Antwort, ob sich die Verkehrsvorschriften in Bezug auf Überholmanöver in beiden Ländern derart unterscheiden, blieb der Mann schuldig.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete die Erhebung einer Sicherheitsleistung im vierstelligen Eurobereich an.

Die Polizei in Biberach führt gegen den Sattelzugfahrer ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Weitere Zeugen bzw. Geschädigte der Überholmanöver werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Biberach unter Tel.-Nr. 07351-447 0 in Verbindung zu setzen.

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