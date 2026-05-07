Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Entstehungsbrand in Straßenbahn - Feuerwehr Weinheim mehrfach am Mittwoch gefordert

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Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Mittwoch gegen 13:00 Uhr in die GRN-Klinik Weinheim alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und erkundete den betroffenen Bereich mit einem Trupp unter Atemschutz. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um eine Fehlalarmierung handelte. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und der Einsatz beendet. Für Patienten und Personal bestand keine Gefahr.

Gegen 18:15 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim in die Gorxheimertalstraße alarmiert. Hintergrund war ein automatischer eCall Notruf, der einen Verkehrsunfall gemeldet hatte. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst erkundete die Feuerwehr den gemeldeten Bereich in Höhe des Rückhaltebeckens und fuhr die Strecke ab. Es konnte keine Unfallstelle festgestellt werden. Nach Rücksprache mit der Leitstelle wurde der Einsatz daraufhin beendet.

Ein weiterer Einsatz folgte gegen 19:30 Uhr im Bereich des Alten OEG Bahnhofs. Gemeldet worden war ein Entstehungsbrand in einem Triebwagen der RNV￼. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Bahn bereits geräumt. Die Polizei sowie die Notfalltechnik der RNV waren bereits vor Ort. Die Bahnstrecke war voll gesperrt.

Gemeinsam mit den Notfalltechnikern wurde die Einsatzstelle erkundet. Die Feuerwehr baute einen Löschangriff auf Bereitstellung auf. Da schnell klar war, dass es sich vermutlich um einen Entstehungsbrand im Elektrobereich handelte, kontrollierte ein Trupp unter Atemschutz den Triebwagen mit einer Wärmebildkamera. Zusätzlich wurden CO2 Löscher bereitgestellt.

Die Notfalltechnik der RNV öffnete im Fahrgastraum eine Verkleidung, hinter der die Elektrotechnik verbaut ist. Dort konnte die Ursache lokalisiert werden. Da der Triebwagen bereits stromlos geschaltet war, bestand keine weitere Brandgefahr. Mit der Wärmebildkamera wurde kontrolliert, dass keine weiteren Wärmeentwicklungen vorhanden waren. Anschließend konnte die Feuerwehr den Einsatz nach der Brandnachschau beenden.

Die Fahrspur in Richtung Heidelberg wurde im Anschluss wieder freigegeben. Die Notfalltechnik der RNV kümmerte sich um die Bergung des Triebwagens, der abgeschleppt werden musste. Die Strecke in Richtung Stadt blieb bis zum Abschluss der Maßnahmen weiterhin gesperrt. Verletzt wurde niemand.

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