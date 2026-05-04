Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Unfall auf der A5 bei Weinheim sorgt für Stau im Berufsverkehr

Weinheim (ots)

Weinheim. Am Montagmorgen kurz nach 7:30 Uhr kam es auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Lastwagen und zwei Pkw kollidierten im Bereich einer Baustelle.

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation am Weinheimer Kreuz ist die direkte Auffahrt auf die A5 für den Verkehr und auch für die Feuerwehr Weinheim eingeschränkt. Deshalb wurden parallel die Feuerwehren aus Hemsbach und Hirschberg alarmiert. Ziel ist es mit dieser Zusatzalarmierung schnellstmöglich, auch bei Verkehrsbehinderungen an die Einsatzstelle zu kommen und den verunfallten bestmöglich zu helfen.Die Einsatzkräfte aus Weinheim wählten eine Ausweichroute über die A659 und erreichten so zügig die Einsatzstelle. Die Feuerwehr Hirschberg fuhr über die Gegenfahrbahn an, während die Feuerwehr Hemsbach nach Eintreffen der ersten Kräfte nicht mehr benötigt wurde.

Im morgendlichen Berufsverkehr bildete sich schnell ein Rückstau, in dem sich Fahrzeuge zeitweise nicht mehr bewegen konnten. Vor Ort stellte sich heraus, dass keine Personen eingeklemmt waren. Insgesamt sechs Beteiligte waren in den Unfall verwickelt. Drei Personen wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach erster Einschätzung erlitten sie leichte Verletzungen.

Ein Pkw wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Am Lastwagen und einem weiteren Pkw entstand geringerer Sachschaden.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme. Gegen 9:00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

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