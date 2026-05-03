Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Baum stürzt teilweise auf Hütte und blckierte den Weg

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Weinheim (ots)

Weinheim-Lützelsachsen. Ein umgestürzter Baum hat am Samstagvormittag im Ortsteil Lützelsachsen für einen aufwendigen Einsatz der Feuerwehr Weinheim gesorgt. In der Straße Am Bischof war der Baum aus einem Hangbereich herausgebrochen und quer über den schmalen Weg gestürzt.

Der Baum lag mit seiner Krone und mehreren starken Ästen vollständig über dem Weg und machte ein Durchkommen unmöglich. Teile des Stammes waren auf ein angrenzendes Grundstück gefallen und hatten dort eine Hütte getroffen und beschädigt. Mehrere größere Äste hatten sich in benachbarten Bäumen verfangen und hingen unter Spannung über dem Weg. Dadurch bestand die Gefahr, dass sich diese unkontrolliert lösen.

Zusätzlich verlief in unmittelbarer Nähe eine Leitungstrasse. Einzelne Äste lagen darin an oder hatten sich darin verfangen, was die Lage weiter erschwerte. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle zunächst ab und erkundeten die Situation sorgfältig, bevor mit den Arbeiten begonnen wurde.

Im Anschluss arbeiteten sich die Einsatzkräfte mit Schnittschutzkleidung vor. Mit Kettensägen wurden zuerst die unter Spannung stehenden Äste entfernt, um die Lage zu entspannen und ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen. Danach wurde der Stamm abschnittsweise zerkleinert. Die einzelnen Teile wurden vom Weg sowie von der beschädigten Hütte entfernt und am Rand abgelegt. Schritt für Schritt wurde so der komplette Bereich freigeräumt.

Nach rund zwei Stunde war die Gefahrenstelle beseitigt und der Weg wieder passierbar.

Weitere Einsätze am Wochenende blieben nicht aus. Am Freitagabend rückte die Feuerwehr zu einer Störung der Brandmeldeanlage in der GRN Klinik aus. Ein Brand lag nicht vor, die Ursache konnte gemeinsam mit der Haustechnik behoben werden. Am Samstag wurde zudem die Abteilung Oberflockenbach mit der Helfer vor Ort Einheit zu einem medizinischen Notfall alarmiert und übernahm die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell