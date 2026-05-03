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FW Weinheim: Feuerwehr Weinheim baut Kompetenz bei Türöffnungen weiter aus

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Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim hat in den vergangenen Tagen ein intensives Türöffnungsseminar durchgeführt. 24 Einsatzkräfte aus mehreren Abteilungen wurden praxisnah geschult. Die Feuerwehr reagiert damit auf eine Einsatzart, die stetig zunimmt und im Alltag immer mehr Gewicht bekommt.

Notfalltüröffnungen gehören längst zum Tagesgeschäft. Häufig geht es um medizinische Notlagen hinter verschlossenen Türen. Zeit ist dann der kritische Faktor. Gleichzeitig ist es der Feuerwehr wichtig professionell vorzugehen und Schäden an Türen und Fenstern so gering wie möglich zu halten. Genau hier setzt die Ausbildung an, um sich nicht nur für die Zukunft besser aufzustellen, sondern sich auch weiterzuentwickeln.

Im Mittelpunkt des Türöffnungsseminars stand der richtige Umgang mit Spezialwerkzeugen für zerstörungsarme Öffnungen. Geübt wurde an realitätsnahen Tür- und Fenstermodellen. Ziel ist hier kein Frontalangriff mit Gewalt, sondern strukturiertes Vorgehen, saubere Technik und präzise geübte Handgriffe. Vom Öffnen zugefallener Türen bis zum gezielten Fräsen bei verschlossenen Schließzylindern wurden die Einsatzkräfte geschult. Aber nicht nur Türen standen im Fokus, auch Fensteröffnungen wurden systematisch trainiert.

Geleitet wurde das Seminar von Karl-Heinz Volk von der Firma Mach Auf. Er zählt im deutschsprachigen Raum zu den prägenden Fachleuten in der Öffnungstechnik. Seit über 40 Jahren arbeitet er in diesem Feld. Er ist Schlossermeister, Entwickler von Spezialwerkzeugen und vor allem Praktiker. Seine Stärke liegt nicht in Theorie, sondern in der Anwendung vor Ort.

Sein Ansatz, den er den Einsatzkräften vermittelt ist eindeutig. So wenig Schaden wie möglich, so viel Wirkung wie nötig. Statt Brechstange setzt er auf Technik, Erfahrung und sauberes Arbeiten. Genau das vermittelt er auch im Türöffnungsseminar. Klare Abläufe, richtige Werkzeugwahl, Verständnis für Tür- und Fenstersysteme. Dazu viele Beispiele aus realen Türöffnungen, die er selbst durchführte. Diese Erfahrung und das Fachwissen kam bei den Teilnehmern gut an, weil es für den Einsatzdienst direkt übertragbar ist.

Volk ist in Weinheim kein Unbekannter. Seit rund 20 Jahren besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Weinheimer Feuerwehr. Feuerwehrkommandant Mittelbach lernte Karl-Heinz Volk Anfang der Zweitausender bei einem Seminar kennen. Volk als Ausbilder, Mittelbach als Teilnehmer, der damals noch vom Ziehen von Schließzylindern überzeugt war. Es entwickelte sich eine sachliche Diskussion auf Augenhöhe. Volk zeigte die Nachteile dieser Methode und die Grenzen bei modernen Schließsystemen klar auf. Im direkten Vergleich wurden beide Vorgehensweisen praktisch getestet. Dabei wurde schnell deutlich, dass die bisherige Methode an Grenzen stößt. Die materialschonenden Techniken von Volk überzeugten. In der Folge setzte sich dieser Ansatz Schritt für Schritt in der Feuerwehr Weinheim durch. Dabei wurden nicht nur Türen geöffnet, sondern auch eine verlässliche Zusammenarbeit und eine enge Verbundenheit aufgebaut. So kommt es auch mal vor, dass wenn eine Öffnung nicht auf Anhieb gelingt, die Feuerwehr auch außerhalb der Ausbildung Rückfragen an den Experten Volk stellen kann. Schritt für Schritt wird dann geprüft, woran es gelegen hat und welche Stellschrauben angepasst werden müssen. Daraus entstehen meist konkrete Verbesserungen für den nächsten Einsatz.

2023 sorgte Karl-Heinz Volk lokal für Aufmerksamkeit, als er im Weinheimer Ortsteil Oberflockenbach einen Tresor im Rathaus ohne Schlüssel öffnete. Große Funde blieben aus, die handwerkliche Leistung blieb und wurde von der damaligen Ortsvorsteherin Heide Maser lobend anerkannt.

Die Weinheimer Feuerwehr zieht aus der stetig steigenden Einsatzhäufigkeit konkrete Konsequenzen. Die bisher zentral gebündelte Spezialisierung einer Feuerwehrabteilung soll zukünftig aufgebrochen werden. Künftig sollen in allen drei Ausrückebereichen Stadt, Süd und Odenwald speziell geschulte Kräfte verfügbar sein. Ziel ist es die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Einsatzqualität zu verbessern.

Die Entwicklung ist fachlich logisch, denn die Türöffnungen nehmen zu und gleichzeitig steigen die Anforderungen. Moderne Türen, Sicherheitsbeschläge und Mehrfachverriegelungen machen klassische Methoden oft unwirksam oder verursachen unnötige Schäden. Daher sind die regelmäßig Fortbildungen wichtig um keine Qualität zu verlieren.

Das Türöffnungsseminar bei der Feuerwehr Weinheim war wieder eine praxisnahe Ausbildung mit erfahrenen Ausbildern und mit dem Ziel, bei kommenden Türöffnungen schnell, sicher und möglichst schadensarm zu arbeiten. Genau das entscheidet im Ernstfall und kommt allen die in Not geraten zu Gute.

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