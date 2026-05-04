Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Kleinbrand auf der A5 im Mittelstreifen schnell unter Kontrolle

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Weinheim (ots)

Weinheim. Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Weinheim gegen 17 Uhr zu einem Vegetationsbrand auf die A5 in Fahrtrichtung Frankfurt alarmiert. Zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hemsbach brannte die Grasnarbe im Mittelstreifen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Feuer bereits durch die Polizei weitgehend abgelöscht worden. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch, wässerte die betroffene Fläche und kontrollierte den Bereich auf weitere Glutnester. Eine Ausbreitung konnte so verhindert werden.

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation am Weinheimer Kreuz auf der Autobahn waren mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr Weinheim sowie Kräfte der Feuerwehr Hirschberg im Einsatz.

Zur Brandursache liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Bei solchen Bränden entlang von Verkehrswegen besteht jedoch immer die Möglichkeit, dass weggeworfene Zigaretten oder andere glühende Gegenstände eine Rolle spielen.

Die Feuerwehr Weinheim weist in diesem Zusammenhang auf ein häufig unterschätztes Risiko hin:

- Keine Zigaretten oder glühenden Gegenstände aus dem Fahrzeug werfen - Auch kleine Glutreste reichen aus, um trockene Vegetation zu entzünden - Besonders Mittelstreifen und Böschungen trocknen schnell aus - Bereits ein kleiner Brand kann sich bei Wind rasch ausbreiten - Brände an Autobahnen gefährden Verkehrsteilnehmer und Einsatzkräfte

Ein kurzer Moment Unachtsamkeit reicht aus, um einen Einsatz auszulösen

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