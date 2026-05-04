Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Wohnungsbrand durch Pflegedienst verhindert und Brandmeldeanlage ausgelöst

Bild-Infos

Download

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Montag gegen 11:15 Uhr zeitgleich zu zwei Einsätzen alarmiert.

Im Ortsteil Rippenweier stellte ein ambulanter Pflegedienst im Ritschweier Weg eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung eines Pflegebedürftigen fest. Die Einsatzkräfte der Odenwaldabteilungen sowie der Abteilung Stadt rückten gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei an. Der Bewohner wurde noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch den Pflegedienst aus der Wohnung gebracht. Aufgrund der Rauchbelastung übernahm der Rettungsdienst die medizinische Versorgung und brachte die Person zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr lokalisierte die Ursache der Verrauchung schnell. Ein Entstehungsbrand auf dem Herd hatte die Rauchentwicklung ausgelöst. Das Feuer war bereits gelöscht. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich und belüfteten die Wohnung. Weitere Gefahren bestanden nicht. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben.

Parallel dazu lief ein weiterer Einsatz in der Hauptstraße. In einer Seniorenresidenz hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Grund war ein Austritt von Wasserdampf bei Wartungsarbeiten. Die Haustechnik hatte die Situation bereits unter Kontrolle. Die Feuerwehr führte eine abschließende Kontrolle durch und stellte keine Gefährdung fest. Der Einsatz konnte zügig beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell