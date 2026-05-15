Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Betrüger unterwegs

Am Mittwoch gab sich ein Unbekannter in Bad Buchau als Mitarbeiter des Finanzamts aus.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr war der Unbekannte in der Schussenrieder Straße unterwegs. Dort schlug er bei einer Seniorin zu. Der Täter klingelte an der Haustür und drängte sich in die Wohnung. Hierbei gab er an, vom Finanzamt zu sein, und zeigte ein Dokument vor, das belegen sollte, dass die Frau Schulden begleichen müsse. Gutgläubig übergab sie dem Mann Geld. Im Anschluss verließ er die Wohnung.

Der bislang Unbekannte wird als etwa 175 cm groß mit schlanker Figur beschrieben. Er trug eine blaue Jeans und ein farbiges Hemd. Während des Vorfalls trug er eine Corona-Maske. Der Polizeiposten Bad Schussenried (Tel.: 07583/942020) sucht nun nach dem Unbekannten und bittet hierbei Zeugen, Hinweise zu geben.

Ganz besonders häufig haben es Betrüger an der Haustür auf Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen. Ziel dieser unliebsamen Besucher ist es, in die Wohnung gebeten zu werden, denn dort sind in aller Regel weder Zeugen noch andere Personen, die die eigenen Pläne durchkreuzen könnten. Die finsteren Absichten eines Betrügers sind in den seltensten Fällen zu erkennen. Die Täter treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal geben sie sich als seriös gekleideter Geschäftsmann, mal werden sie als Handwerker in Arbeitskleidung, als Hilfsbedürftiger oder sogar als angebliche Amtsperson ausgegeben. Um ans Ziel zu gelangen, überraschen die Täter immer wieder durch außerordentlichen Ideenreichtum.

Deshalb rät die Polizei:

-Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

-Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

-Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

-Wählen Sie die offiziellen Rufnummern von Krankenkassen, um sich zu vergewissern.

-Im Zweifelsfall rufen Sie immer die Polizei an und erkundigen sich, ob eventuell ein Betrug vorliegt.

++++ 0908542

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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