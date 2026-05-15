Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell/B30 - Polizei kontrolliert für mehr Sicherheit

Bei einer Großkontrolle am Mittwoch an der B30 in Oberessendorf ahndete die Polizei einige Verstöße.

Ulm (ots)

Zwischen 14 und 22 Uhr hatte die Polizei an der B30 in Oberessendorf eine Kontrollstelle eingerichtet. Die Beamten des Polizeipräsidiums Ulm überwachten den Verkehr in Richtung Ravensburg. Sie richteten dabei ihr Hauptaugenmerk auf Fahrer, die sich mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatten. Aber auch die Tuningszene und Motorräder wurden kontrolliert.

Die rund 60 Beamten, darunter auch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, kontrollierten rund 100 Pkw, 33 Motorräder und 166 Personen. Durch das THW wurde die Kontrollstellenlogistik wie Zelte und ein Stromaggregat zur Verfügung gestellt.

Bei 12 Fahrern bestand der Verdacht der Drogenbeeinflussung. Sie durften nicht mehr weiterfahren und mussten eine Blutprobe abgeben. Die Proben entnahm ein Arzt direkt an der Kontrollstelle. Die Fahrer müssen nun mit Anzeigen rechnen. Bei zwei Fahrern fanden die Beamte auch geringe Mengen Amphetamin. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Zwei Fahrer waren ohne Führerschein unterwegs. Auch sie mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen.

Die Polizei stellte auch Verstöße an Motorrädern fest. Drei Krafträder wiesen Mängel an der Beleuchtung auf, bei zwei Bikern mussten die Bremsen beanstandet werden. Einer fuhr ohne Helm in die Kontrollstelle.

Bei den technischen Überprüfungen wiesen vier getunte Fahrzeuge Mängel auf. Alle vier wurden durch einen Gutachter vor Ort überprüft. Zwei BMW-Lenkern wurde die Weiterfahrt untersacht, da durch technische Veränderungen die Mängel gravierend waren. Unter anderem wurde eine Manipulation am Steuergerät vorgenommen, wodurch die Betriebserlaubnis erlosch.

Das Ergebnis zeigt erneut die Erforderlichkeit der Kontrollen. Deshalb wird die Polizei ihre Schwerpunktkontrollen fortsetzten.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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