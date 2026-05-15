Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Autofahrerin passt nicht auf

Den Vorrang missachtete am Donnerstag eine 19-Jährige bei Langenau.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr. Die 19-jährige Fahrerin eines BMW kam aus Richtung Albeck und wollte nach links auf die A7 in Richtung Kempten abbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 32-Jährige in ihrem Audi. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 19.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0914327 (JC)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell