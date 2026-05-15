Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Autoscooter gestohlen

Am Donnerstag entwendeten Unbekannte in Schmiechen den Scooter von einem Fahrgeschäft.

Ulm (ots)

Anlässlich des Schmiechener Vatertagsfestes war ein Fahrgeschäft mit Autoscootern aufgebaut. Gegen 2.30 Uhr entwendeten mehrere Unbekannte einen Autoscooter von dem Fahrgeschäft. Der war mittels Stahlseil gesichert. Die Unbekannten zogen den Autoscooter mit einem Fahrzeug auf einen Feldweg in Richtung Allmendingen. Dort wurde der Scooter dann gegen 14.15 Uhr in einem Gebüsch im Bereich eines Geräteschuppens kurz vor Allmendingen gefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen muss der Diebstahl von mehreren Tätern begangen worden sein. Der Autoscooter hatte ein Gewicht von etwa 300kg. Möglicherweise wurde der Scooter mit einem Traktor ins Gebüsch buxiert. Durch die Tat wurde das Gefährt total beschädigt. Der Schaden dürfte etwa 7.000 Euro betragen. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Ehingen unter 07391/5880).

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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