PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch - In Bank-Vorraum randaliert

Lüdenscheid (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche sind Unbekannte an der Wehberger Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Aus einem Abteil wurden eine Bohrmaschine sowie mehrere Flaschen Cola gestohlen. An einem anderen Keller-geschoss verschwand nur das Vorhängeschloss.

Am Donnerstag um 3.21 Uhr hat ein Mann am Rathausplatz im Vorraum einer Bank randaliert. Er riss den Notfallschalter aus der Wand und zerstörte diverse Türkontak-te. Ein Sicherheitsdienst beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Die traf den 40-Jährigen auf dem Platz. Er bestreitet die Beschädigungen. Die Polizei erteilte einen Platzverweis und schrieb eine Anzeige. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 10:22

    POL-MK: Ladendiebin - Taschendiebe - Einbruch

    Iserlohn (ots) - Zum wiederholten Male in den vergangenen 14 Tagen wurde eine 42-jährige Iserlohnerin am Donnerstag beim Diebstahl in einem Geschäft erwischt. Eine Ladeninhaberin erkannte die Frau wieder, weil sie erst einige Tage zuvor etwas in ihrem Mode-Laden an der Unnaer Straße gestohlen habe. Sie verfolgte die Unbekannte bis in ein weiteres Geschäft und rief die Polizei. Eine Polizeibeamtin durchsuchte die ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 10:17

    POL-MK: Dieb gibt sich als Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes aus

    Hemer (ots) - Ein angeblicher Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes hat am Donnerstag eine 90-jährige Seniorin bestohlen. Die Frau stand gegen 16.45 Uhr mit ihrem Rollator vor dem Haus, als sie ein junger Mann ansprach. Er behauptete, vom Medizini-schen Dienst zu sein und müsse ihren Pflegegrad neu bestimmen. Sie ließ ihn in ihre Wohnung. Angeblich, um Formulare zu ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 06:22

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Hemer/ Menden (ots) - 1. Messstelle Hemer, Bräuckerstraße, Zeit 12.03.2026, 7:25 bis 8:45 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 160, Verwarngeldbereich 11, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 45 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW , Zulassungsbehörde UN. 2. Messstelle Hemer-Deilinghofen, Deilinghofer Straße, Zeit 12.03.2026, 9:15 Uhr bis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren