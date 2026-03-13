Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch - In Bank-Vorraum randaliert

Lüdenscheid (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche sind Unbekannte an der Wehberger Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Aus einem Abteil wurden eine Bohrmaschine sowie mehrere Flaschen Cola gestohlen. An einem anderen Keller-geschoss verschwand nur das Vorhängeschloss.

Am Donnerstag um 3.21 Uhr hat ein Mann am Rathausplatz im Vorraum einer Bank randaliert. Er riss den Notfallschalter aus der Wand und zerstörte diverse Türkontak-te. Ein Sicherheitsdienst beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Die traf den 40-Jährigen auf dem Platz. Er bestreitet die Beschädigungen. Die Polizei erteilte einen Platzverweis und schrieb eine Anzeige. (cris)

