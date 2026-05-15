Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Polizei vollstreckt Haftbefehl

Am Mittwoch nahm die Polizei in Laichingen eine 54-Jährige fest.

Ulm (ots)

Die Frau fiel einer Fußstreife des Polizeipostens Laichingen gegen 10.45 Uhr in der Bahnhostraße auf. Die Polizisten wussten, dass gegen sie ein Vollstreckungshaftbefehl bestand, weil sie eine Strafe nicht beglichen hatte. Auch bei der Kontrolle konnte die Frau das Geld nicht beibringen. Deshalb brachten sie die Beamte in eine Justizvollzugsanstalt.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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