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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Polizei vollstreckt Haftbefehl
Am Mittwoch nahm die Polizei in Laichingen eine 54-Jährige fest.

Ulm (ots)

Die Frau fiel einer Fußstreife des Polizeipostens Laichingen gegen 10.45 Uhr in der Bahnhostraße auf. Die Polizisten wussten, dass gegen sie ein Vollstreckungshaftbefehl bestand, weil sie eine Strafe nicht beglichen hatte. Auch bei der Kontrolle konnte die Frau das Geld nicht beibringen. Deshalb brachten sie die Beamte in eine Justizvollzugsanstalt.

++++0844300

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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