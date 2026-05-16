Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Die Falschen überholt

Seinen Bußgeldbescheid redlich verdient hat sich ein junger Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag in Ulm-Jungingen

Ulm (ots)

Der 25jährige überholte gegen 2.40 Uhr in der Beimerstetter Straße in Fahrtrichtung Beimerstetten trotz Überholverbot ausgerechnet einen Streifenwagen des Polizeireviers Ulm-Mitte. Die beiden Beamten trauten ihren Augen nicht und hielten den kecken Mercedesfahrer zu einer Kontrolle an. Der Fahrer wollte beim anschließenden verkehrserzieherischen Gespräch seinen Verstoß partout nicht einräumen. Damit ihm sein ordnungswidriges Verhalten nochmals deutlich vor Augen geführt werden konnte, nahmen sich die Beamten die Zeit und fuhren die Überholverbotsstrecken nochmals mit dem Mercedesfahrer ab. Ihn erwartet nun ein Bußgeldbescheid. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0922691)

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