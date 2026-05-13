Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

Mainz - Gegen 17 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Hechtsheimer Straße / Emy-Roeder-Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die verletzten Personen bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Zudem waren Betriebsmittel aus den Fahrzeugen ausgelaufen.

Die Feuerwehr Mainz übernahm die Aufnahme der ausgelaufenen Betriebsmittel und unterstützte die Polizei bei der Absicherung der Einsatzstelle. Die vier verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Während der Einsatzmaßnahmen kam es aufgrund von teilweisen Vollsperrungen zu erheblichen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs sowie des öffentlichen Personennahverkehrs.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Mainz mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Weisenau, der Wache 1 und Wache 2 mit vier Einsatzfahrzeugen und 19 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit vier Einsatzfahrzeugen sowie die Polizei mit vier Einsatzfahrzeugen. Der Einsatz konnte nach rund 45 Minuten beendet werden.

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