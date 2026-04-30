Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Küchenbrand in Mainz-Mombach

Mainz (ots)

In der Straße Am Müllerwald in Mainz-Mombach wurde der Integrierten Leitstelle Mainz gegen 20:20 Uhr ein Küchenbrand in einem Einfamilienhaus gemeldet. Nach ersten Notrufen bestand die Annahme, dass sich noch eine Person im Gebäude befinden könnte. Zudem waren aus dem Inneren des Hauses mehrere Hunde zu hören. Die Feuerwehr Mainz wurde daher zum Stichwort "Küchenbrand mit Personenrettung" alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus einem gekippten Fenster. Da parallel die Bewohner des Hauses eintrafen, konnte das Gebäude zügig mit einem Schlüssel geöffnet werden. Eine umgehende Erkundung durch einen Trupp unter Atemschutz ergab, dass sich keine Personen mehr in der Wohnung befanden. Die drei Hunde hielten sich in einem rauchfreien Bereich auf und konnten anschließend unverletzt an die Bewohner übergeben werden.

Der Entstehungsbrand in der Küche konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Weitere Maßnahmen beschränkten sich auf die Kontrolle sowie die Belüftung des betroffenen Bereichs.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Mainz mit insgesamt 26 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie die Polizei.

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