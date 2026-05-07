Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Kind aus Spielgerüst befreit

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde am heutigen Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Spielgerüst" in den Stadtteil Gonsenheim alarmiert. Der Rettungsdienst war bereits vor Ort und hatte die Feuerwehr zur schonenden Rettung nachgefordert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle zeigte sich, dass eine Jugendliche innerhalb eines Spielgerüstes in ca. 3m Hohe gestürzt war und sich hierbei verletzt hatte. Der Rettungsdienst war bereits in der medizinischen Versorgung. In Absprache mit dem Rettungsdienst wurde entschieden ein Schutzgitter des Spielgerüstes zu entfernen und im Anschluss über eine Rettungsplattform die Patientin sicher auf Bodenniveau zu verbringen. Nach dem Eintreffen des Notarztes und erfolgter Behandlung wurde die vorgeplante Rettung umgesetzt und die Jugendliche wieder sicher dem Rettungsdienst übergeben. Zur weiteren Behandlung wurde sie in eine Mainzer Klinik transportiert.

Negativ zu erwähnen ist, dass einige Verkehrsteilnehmer sich sehr uneinsichtig zeigten, da aufgrund des Einsatzes und der notwendigen Aufstellung der Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge die Zufahrtsstraße zum betreffenden Wohngebiet gesperrt werden musste. Immer wieder kam es zu Versuchen durch die Einsatzstelle durchzufahren. Die Feuerwehr Mainz bittet darum, dass Absperrungen eingehalten werden, damit weder Einsatzkräfte noch Zivilpersonen zu Schaden kommen. Solche Sperrungen werden nur so lange wie nötig durchgeführt.

Im Einsatz waren 10 Einsatzbeamte der Feuerwache 2 der Berufsfeuerwehr, sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug.

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