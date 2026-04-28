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Feuerwehr Mainz

FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Dachstuhlbrand in Mainz Mombach+++

Mainz (ots)

Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.

Ereignis: Balkonbrand greift auf Dachkonstruktion über Einsatzort: Mainz, Westring Personenschäden: keine Sonstige Hinweise: In dem Bereich um die Einsatzstelle kommt es zu einem erhöhten Aufkommen von Fahrzeugen. Der Brand ist unter Kontrolle. Der ÖPNV ist eingeschränkt. Pressesprecher:in vor Ort: Nein

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

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