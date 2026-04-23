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Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Verkehrsunfall auf der A60 bei Mainz - Eine verletzte Person

Mainz (ots)

Am Donnerstagmorgen um 06:42 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Verkehrsunfall auf die A60 in Fahrtrichtung Bingen alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich kurz vor der Abfahrt Mainz-Hechtsheim West.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Pkw auf einen am Beginn des Abfahrtstreifens stehenden Lkw aufgefahren. Beide Fahrer konnten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Fahrer des Pkw wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und klemmte die Batterie des beteiligten Pkw ab, um mögliche Gefahren zu minimieren.

Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mainz (Feuerwache 1), zwei Beamte der Autobahnpolizei sowie zwei Kräfte des Rettungsdienstes. Die ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr (Feuerwache 2) sowie der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Hechtsheim mussten nicht mehr tätig werden.

Da lediglich die rechte Fahrspur gesperrt werden musste, kam es im morgendlichen Berufsverkehr nur zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

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E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
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Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

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